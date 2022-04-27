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Eski minibüsü 300 bin TL harcayarak yenilediler!

Ordu’da yaşayan baba-oğul, geçmiş yıllarda dolmuşçulukta kullanılan ve meraklısı oldukları Magirus minibüsü satın alıp, bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcayarak restore ettirdi

27.04.2022 - 09:34 | Güncelleme: YAŞAM

  • Ordu’da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya'dan 27 bin TL’ye satın aldı. 

  • İHA'nın haberine göre İstanbul’da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren araç, toplamda 300 bin TL’lik harcamadan sonra son şeklini aldı.

  • “BİZ ARACI ALDIĞIMIZDA HURDA VE ÇEKME BELGELİYDİ”

    Mertcan Acar, araçlarının önceden dolmuş hattında çalıştığını ve hurda belgeli olarak aldıklarını belirterek, “Aracımız 1996 model Magirus. Eskiden İstanbul’da dolmuşlarda kullanılan bir araç. Bu aracı internette babam ile dolaşırken Sakarya’da bulduk ve almaya karar verdik. Yaklaşık iki ay bekleyip aracı Sakarya’da yaptırmaya karar verdik. Biz aracı aldığımızda hurdaydı ve çekme belgeli olarak satın aldık” dedi.

  • “BİR YILDA YAKLAŞIK 300 BİN TL HARCADIK”

    Aracı kendi zevklerine göre komple restore ederek topladıklarını ifade eden Acar, “Aracı yaklaşık bir yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu. Sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. 

  • Yaklaşık 300 bin TL para harcadık. Şu anda Ordu’da bu araç tek diyebilirim. Bu bizim keyif aracımız ancak insanların özel günleri için ilerleyen günlerde kiralama yapabiliriz” diye konuştu.

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