Eski Merkez Bankası Başkası Murat Çetinkaya'nın hayatı araştırılıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına giren Murat Çetinkaya vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Murat Çetinkaya kimdir? Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Murat Çetinkaya ne iş yapıyor?
MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?
Murat Çetinkaya, 1976 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olarak tanınan Murat Çetinkaya Türk ekonomisttir.
MURAT ÇETİNKAYA NE İŞ YAPIYOR?
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, çift anadal programı kapsamında aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversite uluslararası finans, ekonomi, politika konularında doktora tez çalışmaları yaptı. Albaraka Türk Katılım Bankasında, bankacılık hayatına başladı, uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında farklı alanlarda görev aldı. 2003 yılında Türkiye Halk Bankasında Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi. 2008 yılından 2012 yılına kadar Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 29 Haziran 2012'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirildi. 5 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınarak yerine Merkez Bankası başkan yardımcısı Murat Uysal atanmıştır.
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