Kremlin'in eski üst düzey ismi, hamile eşi ve kızıyla ölü bulundu

Milyarder Vladislav Avayev, hamile eşi Yelena ve 13 yaşındaki kızları Maria'nın cansız bedenleri 14. kattaki evlerinde Rus milyarderin diğer kızı tarafından bulundu.

Rusya'nın en büyük bankalarından Gazprombank'ta da yöneticilik yapan Avayev, Putin'e yakın bir isim olarak biliniyordu.

Yetkililer 3 isimde de kurşun yaraları bulunduğunu ancak silahın Vladislav Avayev'in elinde olduğunu ifade etti. Evdeki incelemede toplam 13 kurşun bulunduğu ve evin içeriden kilitli durumda olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları arasında bulunan komşular, Batı yaptırımlarının Vladislav Avayev'i olumsuz etkilemiş olabileceğini söyledi. Apartmanda bulunan bir başka görgü tanığı da "Üç el ateş edildiğini ve bir kadının çığlık attığını duydum. Sonrasında 2 el daha ateş edildiği ve çığlık sesleri kesildi. Pencereden baktığımda havai fişekler olduğunu düşündüm ancak sonradan bunların silah olduğunu anladım" dedi.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DE DURULUYOR

Bazı görgü tanıkları Vladislav Avayev'in Batı yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntılardan sonra bunalıma girmiş olabileceğini söylerken komşuları Gazprombank'ın başı olmaya bu kadar yaklaşmış ve yöneticilik yapmış olan Avayev'in akıllı biri olduğunu ve bunalımda görünmediğini söyledi.

Rus istihbarat yetkilileri durumun intihar gibi görünse de cinayet ihtimalinin de elenmediğini ve soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğünü söyledi.