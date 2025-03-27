Eski koca katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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İstanbul Avcılar'da taksi şoförlüğü yapan adam yıllar önce boşandığı eşinin iddiaya göre nişanlandığını duyunca öfkeden çıldırdı.

Kadının evine gidip hem onu hem de eski kayınvalidesini hayattan kopardı, baldızını da yaraladı. Son mermiyi de kendine sıktı.