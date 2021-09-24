Eski Katalonya Başbakanı, İtalya'da gözaltına alındı!

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Avrupa Parlamenteri ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, İtalya'ya bağlı Sardunya adasında gözaltına alındı.

Puigdemont'un ofisinden yapılan açıklama şöyle: "Puigdemont, Alghero havaalanına vardığında İtalyan sınır polisi tarafından durduruldu. Yarın, serbest bırakılıp bırakılmayacağına veya iade edilip edilmeyeceğine karar vermeye yetkili olan Sasser Temyiz Mahkemesi'nin kararını bekliyoruz"

Puigdemont, Ekim 2017'de İspanya mahkemelerinden Belçika'ya kaçmıştı. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Puigdemont'un AP'de dokunulmazlıklarının kaldırılması yapılan oylamayla kabul edilmiş, ancak AB Mahkemesi, 2 Haziran 2021 tarihli kararıyla, Parlamento kararlarının yürütmesinin geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

KATALONYA'DA YASA DIŞI BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

12 Ocak 2016-28 Ekim 2017 arasında Katalonya özerk hükümet başkanı olarak görev yapan Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

İspanya Senatosunda anayasaya dayanarak alınan kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti. Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk etmişti.