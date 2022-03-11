Eski iplik ve kumaşlarla tasarlandı

AA

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ndeki örgü kursuna katılan kadınlar, eskiyen ya da kullanmadıkları kıyafet, perde, örtü ve benzeri ürünlerden elde ettikleri iplik ve kumaş parçalarından başta kıyafet olmak üzere, çanta, bere, oyuncak ve masa örtüsü gibi ürünler hazırladı.

AA'nın haberine göre ileri dönüşümü sağlanan iplerle ortaya çıkarılan ürünler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen sergide kadınların beğenisine sunuldu.

Sergi kapsamında kazak, yelek ve ceketler de defile ile sergilendi.

Örgü kursu usta öğreticisi Emine Gülsen yaptığı açıklamada "Kadınlarımız ve kızlarımız kursumuzda çok güzel eserler yaptılar. Yaptığımız her bir eseri eski ip, kumaş ve perdelerden yaptık. Parça dantelleri çay ile boyadık. Eski kanaviçeleri geliştirerek balkon örtüsü yaptık. Eski kumaştan kırk pare örtü yaptık. Evdeki parçaları çocuklar için oyuncaklara dönüştürdük" dedi.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya da düzenledikleri etkinlikle sıfır atık projesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek kursiyerlerin, eserlerin satışından gelir elde ettiklerine de işaret etti.