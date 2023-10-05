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        Haberler Dünya Eski Hollanda Prensi'nin Nazi partisi üyelik kartı bulundu

        Eski Hollanda Prensi'nin Nazi partisi üyelik kartı bulundu

        Eski Hollanda Konsort Prensi Bernhard'ın özel arşivinde, Adolf Hitler'in Nasyonal Sosyalist Parti'nin (NSDAP) üyelik kartı bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:02
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        NlTimes'ın haberine, eski Hollanda Kraliyet Arşivleri Direktörü Flip Maarschakerweerd, yeni yayımlanacak "De achterblijvers" kitabında, yaşamını yitiren Konsort Prens Bernhard'ın Nazi Partisi üyesi olduğuna dair tatmin edici bir kanıt bulduğunu paylaştı.

        Maarschakerweerd, Bernhard'ın 2004'te ölümünden sonra envanterini çıkardığı Soestdijk'teki özel arşivlerinde, orijinal NSDAP üyelik kartını bulduğunu aktardı.

        Üyelik kartını ve Prenses Juliana ile nişanlandığı 1936 yılında üyeliğin iptaline dair yazışmayı bulduğu için şaşkın olduğunu belirten Maarschakerweerd, bunların Almanlara ait belgeler olduğu için Almanya'da olmasını beklediğini ifade etti.

        Maarschakerweerd, Almanya'daki Amerikan bölgesi askeri yöneticisi Lucius Clay'den 1949 tarihli "Sevgili Prens Bernhard, yıllar boyu bu belgeleri kasamda tuttum. Yok edecektim ancak bunları senin kendinin yok etme hakkın olduğunu düşündüm." yazılı notu bulunca, meseleyi anladığını anlattı.

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        Konsort Prens, ölümünden kısa süre önce verdiği mülakatta asla bir Nazi partisi üyesi olmadığını, üyelik kartı bulunmadığını söylemişti.

        Tarihçiler Gerard Aalders ve Coen Hilbrink, 1996'da yayımladıkları De affaire Sanders adlı kitapta, söz konusu belgelerin kopyalarını bulduklarını belirtmişti.

        Hollanda Kralı Willem-Alexander, Maarschakerweerd'e savaşla ilgili tüm kraliyet arşivlerine erişim izni vermişti.

        * Haberin görseli Wikipedia'dan servis edilmiştir.

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        #Hollanda Kraliyet Ailesi
        #dünya
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