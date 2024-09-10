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        Haberler Gündem Ankara Eski eşten yeni eşe pusu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eski eşten yeni eşe pusu!

        Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da eşi ile ayrılan bir adam kadının başka biri ile evlenmesini hazmedemedi. Adreslerini bulup evlerinin önünde pusuya yattı. Yeni eş dışarı çıkınca da silahla saldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:02
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        Eski eşten yeni eşe pusu!
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        Olay, Ankara'da meydana geldi.

        Ankara'da eşi ile ayrılan bir adam kadının başka biri ile evlenmesini hazmedemedi.

        Adreslerini bulup evlerinin önünde pusuya yattı.

        Yeni eş dışarı çıkınca da silahla saldırdı.

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