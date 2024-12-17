Eski Darüşşafaka'lı basketbolcu Janis Timma, Rusya'da ölü bulundu!

Ren TV’ye göre, Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski kocası Timma’nın intihar ettiği bildirildi. Vefat eden oyuncunun yanındaki telefonunun ekran koruyucusunda “Anna’yı Ara” yazdığı ve polisin detaylı bir soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.