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        Haberler Spor Basketbol Eski Darüşşafaka'lı basketbolcu Janis Timma, Rusya'da ölü bulundu! - Basketbol Haberleri

        Eski Darüşşafaka'lı basketbolcu Janis Timma, Rusya'da ölü bulundu!

        Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka forması da giyen 32 yaşındaki Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova'da ölü bulundu. Timma'nın intihar ettiği iddia ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:59
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        • 1

          Basketbol camiası Letonyalı basketbolcu Janis Timma'nın ölüm haberiyle sarsıldı...

        • 2

          32 yaşındaki basketbolcunun Rusya'nın başkenti Moskova'da bir evde ölü bulunduğu belirtildi.

        • 3

          Ren TV’ye göre, Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski kocası Timma’nın intihar ettiği bildirildi. Vefat eden oyuncunun yanındaki telefonunun ekran koruyucusunda “Anna’yı Ara” yazdığı ve polisin detaylı bir soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

        • 4

          9 Aralık’ta ünlü şarkısı Anna Sedokova’dan boşanan Timma, eşi ile bir süredir ayrı şehirlerde yaşıyordu. 2020’den beri evli olan çiftin, çocukları bulunmuyor.

        • 5

          32 yaşındaki Timma, Baltık Basketbol Ligi'nin eski MVP'si ve uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu.

        • 6

          2023/24 sezonunda Darüşşafaka formasını da terleten Timma, son olarak İspanyol ekibi Monbus Obradoiro’da forma giyiyordu.

        • 7

          Timma, EuroLeague'de 5 sezon oynarken, Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNICS takımlarında mücadele etti.

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