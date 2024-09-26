Eski Beşiktaşlı CSKA Moskova'da
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve en son Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC takımında oynayan Miralem Pjanic, CSKA Moskova'ya transfer oldu.
Rus devi CSKA Moskova, tecrübeli oyuncu Miralem Pjanic'i renklerine bağladığını duyurdu.
34 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Miralem Pjanic, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC forması giymişti.
Sharjah formasıyla 61 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 gol 16 asistlik performans sergilemişti.
BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYDİ
Futbola Metz altyapısında başlayan Miralem Pjanic daha sonra sırasıyla Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Beşiktaş ve Sharjah FC formaları giymişti.
BARCELONA 60 MİLYON EURO ÖDEDİ
Barcelona 2020-21 sezonu başında Pjanic'i Juventus'tan 60 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve 1 yıl sonra oyuncuyu Beşiktaş'a kiralamıştı.