Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren korumasına müebbet hapis cezası

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, 25 Nisan 2023'te Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki ofisinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Halil Gani Güngör ile yardım ettiği iddiasıyla oğlu İbrahim Güngör, olay sonrası gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Halil Gani Güngör hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Mehmet Aypek'in öldürülmesine ilişkin davanın daha önceki duruşmasında verilen ara kararla İbrahim Güngör'ün tahliyesine karar verildi.

REKLAM advertisement1 Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Halil Gani Güngör ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İbrahim Güngör duruşmadan vareste tutuldu. Mahkeme başkanı kararın açıklanacağını söyleyerek sanık Halil Gani Güngör'e son sözünü sordu. Güngör, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Halil Gani Güngör'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık İbrahim Güngör ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan beraat etti.