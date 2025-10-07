Habertürk
        Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

        Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:38
        Eski AK Partili Kocabıyık'a tutuklama
        AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla İstanbul'daki savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

        İfade işlemlerinin ardından Kocabıyık, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

        #Hüseyin Kocabıyık
        #haberler
        #kocabıyık tutuklama
