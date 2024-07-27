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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 01:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:12
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        Orada tekrar miting düzenleyecek
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, “Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim.” yazdı.

        Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer “vatanseverleri” onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.

        Ünlü malikanede bir araya geldiler
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        Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın.” ifadeleriyle tamamladı.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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