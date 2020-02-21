Eşkal sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

EŞKAL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, eşkal şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "eşgal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'eşkal'dir.

EŞKAL NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Dıştan görünüş, biçim, kılık' anlamına gelen eşkal, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.