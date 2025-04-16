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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Eşit Masallar' 23 Nisan'da sahnede

        'Eşit Masallar' 23 Nisan'da sahnede

        Çocukların, Sindirella'dan Rapunzel'e, Kırmızı Başlıklı Kız'dan Kurbağa Prens'e kadar pek çok tanıdık kahramanın yeni maceralarına tanıklık edeceği 'Eşit Masallar' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ataşehir, Avcılar ve Üsküdar'da minik tiyatroseverlerle buluşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 00:02 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:02
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        'Eşit Masallar' 23 Nisan'da sahnede
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        Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi amaçlayan ve aynı isimli kitap projesinden uyarlanan Eşit Masallar tiyatro oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda izleyicilerle buluşuyor. Klasik masalları eşitlik bakış açısıyla yeniden yorumlayan bu özel oyun, çocukları eğlenceli olduğu kadar düşündürücü bir yolculuğa davet ediyor. Odeabank’ın hayata geçirdiği “Eşit Masallar”, çocukların hayal gücünü zenginleştirirken, onlara yeni bir perspektif kazandırıyor.

        23 Nisan’a özel etkinlikler kapsamında “Eşit Masallar”, 20 Nisan Pazar günü Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde saat 11.30 ve 13.00’te, 21 Nisan Pazartesi ise Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 11.00 ve 13.00’te, 26 Nisan Cumartesi günü Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 12.00 ve 14.00’te ücretsiz olarak sahnelenecek.

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        #Eşit Masallar
        #23 Nisan
        #Çocuk Bayramı
        #tiyatro
        #Odeabank
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