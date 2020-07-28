Eşit ağırlık bölümleri neler? sorusu YKS sonucunu öğrenen ve Türkçe Matematik puanıyla üniversite tercihi yapacak adayların gündeminde. İşte üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri...

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ - MESLEKLERİ

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık (Fakülte)

Bankacılık (Yüksekokul)

Bankacılık ve Finans (Fakülte)

Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)

Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi (Fakülte)

Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Eşit Ağırlıklı Programlar

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Grafik Tasarımı

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi (Fakülte)

Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)

İnsan ve Toplum Bilimleri

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik (Yüksekokul)

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

Lojistik Yönetimi (Fakülte)

Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

Maliye

Moda Tasarımı (Fakülte)

Moda Tasarımı (Yüksekokul)

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim (Fakülte)

Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama (Fakülte) EA

Pazarlama (Yüksekokul)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi (Fakülte)

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)

Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet (Fakülte)

Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği (Fakülte)

Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarım Ekonomisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği (Fakülte)

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)

Turizm ve Otelcilik (Fakülte)

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)

Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)

Uluslararası Finans (Fakülte)

Uluslararası Finans (Yüksekokul)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret (Fakülte)

Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

Yerel Yönetimler EA

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)