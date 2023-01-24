Eşinin boğazını kesti, müdahale eden sağlıkçıları eve kilitledi!

DHA'nın haberine göre polislerin, açmazsa kapıyı kıracaklarını söylemesinin ardından kilidi açıp teslim olan R.I.´nın, 6 suçtan kaydının olduğu ve hakkında 3 kez aile içi şiddetten işlem yapıldığı belirlendi.

Diyarbakır'da, eşi Ş.I.´yı (29) bıçakla boğazından, yüzünden ve elinden yaralayarak pencereden "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diyen R.I.´nın (35), sağlık ekibini içeri aldıktan sonra kapıyı kilitleyip, anahtarı sakladığı ortaya çıktı.

R.I., ardından evinin penceresine çıkarak "Eşimin boğazını kestim, sadece ambulans gelsin" diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.I., 7´nci kattaki daireye çıkan sağlık çalışanlarına kapıyı açıp, eşinin boğazını kestiğini belirterek, "Müdahale edin, ölmesin" dedi. Elinde bıçak olan R.I., sağlık çalışanları içeri girdikten sonra kapıyı kilitleyerek anahtarı yanına aldı. İçeride bulunan 2 çocuğun çığlıkları ve R.I.´nın elindeki bıçakla sürekli "Müdahale edin, ölmesin" sözleri eşliğinde sağlık çalışanları, yaklaşık 10 dakika boyunca Ş.I.´ya müdahale etti.

Sağlıkçıların ambulansa götürme talebini de reddeden R.I., kapıyı açmayı kabul etmedi. Bu sırada eve gelen polis ekiplerinin `Kapıyı aç, yoksa kıracağız´ demesi üzerine R.I., kilidi açarak polise teslim oldu. Ş.I. da ambulansla Selahaddin Eyyubbi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Ş.I., tedavisinin ardından taburcu edildi.