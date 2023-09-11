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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ağrı'da eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!

        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu 27 yaşındaki Metin Tunç, bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına giden eşi 24 yaşındaki Birsel ile kayınbiraderi 32 yaşındaki Fecri Tunç'u tabancayla vurarak öldürdü. Kayınvalidesi ile öldürdüğü kayınbiraderinin eşini de yaralayan Metin Tunç, kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:56
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        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
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        Ağrı'da olay, saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi´nde meydana geldi. Güvenlik korucusu olan Metin Tunç(27), bir süre önce evi terk eden eşi Birsel´in (24) kaldığı, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti.

        EŞİNE VE EŞİNİN AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti.

        KAYINBİRADERİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Tunç´un kayınbiraderi Fecri Tunç´un (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan eşi Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı.

        EŞİ DE HAYATA VEDA ETTİ

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Hatun ve Nuriye Tunç'un tedavilerinin Patnos Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi. Olayı haber alıp gelen Tunç ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis, olay sonrası kaçan Metin Tunç'un yakalanması için çalışma başlattı.

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        #ağrı
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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