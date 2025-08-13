Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Eşim kaçırıldı" ihbarıyla operasyon başladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Eşim kaçırıldı" ihbarıyla operasyon başladı

        KKTC'den İstanbul polisine ulaşan bir kadın, Türkmenistan uyruklu eşinin rehin alındığını ve kendisini kaçıran kişiler tarafından para istendiğini bildirdi. Bu ihbar üzerine harekete geçen gasp dedektifleri, düzenledikleri operasyonla A.S.'yi kurtardı. Şüpheliler tarafından dövüldüğü ortaya çıkan A.S.'nin dolar borcu yüzünden kaçırıldığı iddia edildi. Biri kadın 4 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 13.08.2025 - 13:20 Güncelleme: 13.08.2025 - 13:42
        "Eşim kaçırıldı" ihbarıyla operasyon başladı
        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 7 Ağustos Perşembe günü meydana geldi.

        Saat: 15.22 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kadın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) aradığını belirterek, "Benim Türkmenistan uyruklu eşim İstanbul’da. İki gün önce annesini telefonla arayarak rehin alındığını ve kendisini rehin alan kişilerin para istediğini söyledi. Ben de eşimden haber alamıyorum hayatından endişe ediyorum" dedi

        POLİS TELEFONLA KONUŞTU

        Gelen bu ihbar üzerine olay, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Harekete geçen gasp dedektifleri, kaçırıldığı iddia edilen A.S.’yi önce telefonla aradı. Telefonu açan A.S.’ye nerede olduğu soruldu. Bu soruya müsait olmadığını söyleyen A.S., kendisinden konum isteyen polis ekiplerine konum atmadı. Bunun üzerine birkaç kez daha aranan A.S.'nin telefonlara bakmaması üzerine geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        MAĞDUR KURTARILDI

        Yapılan teknik çalışmalarla mağdurun kaldığı nokta tespit edildi. Bu sırada A.S.’nin yakınları tarafından şüphelilerle irtibat sağlatılarak, ‘Parayı getireceğiz’ bahanesiyle adres tespit edildi. Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’nde bulunan eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde alıkonulan mağdur A.S. kurtarıldı.

        DOLAR BORCU İDDİASI

        Şüphelilerin iddiasına göre A.S.’nin kendilerine 16 bin dolar borcu olduğunu ve bunu ödemediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen J.J.(30) tutuklandı. Biri kadın 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
