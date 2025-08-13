"Eşim kaçırıldı" ihbarıyla operasyon başladı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 7 Ağustos Perşembe günü meydana geldi.

Saat: 15.22 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kadın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) aradığını belirterek, "Benim Türkmenistan uyruklu eşim İstanbul’da. İki gün önce annesini telefonla arayarak rehin alındığını ve kendisini rehin alan kişilerin para istediğini söyledi. Ben de eşimden haber alamıyorum hayatından endişe ediyorum" dedi

POLİS TELEFONLA KONUŞTU

Gelen bu ihbar üzerine olay, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Harekete geçen gasp dedektifleri, kaçırıldığı iddia edilen A.S.’yi önce telefonla aradı. Telefonu açan A.S.’ye nerede olduğu soruldu. Bu soruya müsait olmadığını söyleyen A.S., kendisinden konum isteyen polis ekiplerine konum atmadı. Bunun üzerine birkaç kez daha aranan A.S.'nin telefonlara bakmaması üzerine geniş çaplı çalışma başlatıldı.

MAĞDUR KURTARILDI

Yapılan teknik çalışmalarla mağdurun kaldığı nokta tespit edildi. Bu sırada A.S.’nin yakınları tarafından şüphelilerle irtibat sağlatılarak, ‘Parayı getireceğiz’ bahanesiyle adres tespit edildi. Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’nde bulunan eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde alıkonulan mağdur A.S. kurtarıldı.

DOLAR BORCU İDDİASI Şüphelilerin iddiasına göre A.S.’nin kendilerine 16 bin dolar borcu olduğunu ve bunu ödemediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen J.J.(30) tutuklandı. Biri kadın 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.