Esil İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Esil isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ESİL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esil ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Esil adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esil isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

ESİL İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Esil ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Şerefli, şanlı, namlı, haysiyetli, itibarlı ve otoriter kişi. Parlak, uzun ve dolgun yüz. Doğru şey. Muhkem, sağlam, kavi.

ESİL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Esil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Esil ismini koymak caizdir.

ESİL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Esil ismini kullanan 704 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Esil ismini kullanan 144 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Esil ismini kullanan 59 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Esil ismini kullanan 32 kişi bulunmaktadır.

ESİL ADININ ÖZELLİKLERİ

Esil adına kişiler aile hayatına önem verirler. Aile onlar için her şeydir ve her aile bireyi onlar için özeldir. İkili ilişkilerinde de sevdikleri kişiyi hayatlarına dahil etmeden önce çok seçici davranırlar. Doğru kişiyi bulduklarında adeta ona bütün hayatlarını sunarlar. Hoşgörülü ve anlayışlı olurlar.