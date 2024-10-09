Dersler sona erdiğinde ve okul, tatil olduğunda kuşu alıyor, okul başladığında ise kuşu bana geri getiriyor. Toplamda 20 muhabbet kuşu var, yavrularla birlikte 25 civarında. Bazen diyorum ki keşke 50-60 tane olsa. Ancak annem de bu duruma kızıyor, 'Yeter bu kadar, senin sağlığın bozulur' diyor. Onlar benim için çok değerli, onlar benim canım" diye konuştu.