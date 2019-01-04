Polisi alarma geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana geldi.

Eşinin çocuklarıyla birlikte evi terk ettiğini öğrenen Abdurrahman Ç., parka gelerek pompalı tüfekle çevreye rasgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.



DHA'nın haberine göre, polis ekiplerini gören Abdurrahman Ç. yanına kimseyi yaklaştırmazken havaya ateş etmeyi sürdürdü.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerine çelik yeleklerini giymeleri yönünde megafonla anons yapıldı.



Özel Harekât Şube Müdürlüğüne bağlı müzakereci, Abdurrahman Ç.'yi ikna etmek için çaba saffetti. Park içinde elinde tüfekle telefonla konuşan Abdurrahman Ç., operasyon hazırlığındaki timlerin ikazı ile elindeki tüfeği kaldırıma fırlatarak teslim oldu.

Gözaltına alınan Abdurrahman Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada polislerin başını eğmesine sinirlenerek, "Benim kafamı eğmeyin. Benim kafam hep diktir" diyerek tepki gösterdi.

Abdurrahman Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.