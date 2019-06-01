Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Eser Yenenler, sorulara "İftar ve sahur yaptık gibi bir şey oldu" yanıtını verdikten sonra "Keyifler iyi. Düğüne çok az kaldı, onun heyecanı var" ifadelerini kullandı.

"BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPMAYACAĞIM"

Yenenler, bekarlığa veda partisi ile ilgili sorulara, "Yok ya, yapmayacağım" cevabını verdi. Berfu Yıldız, araya girerek "İstediğini yapar" dedi.

"ERKEK OLACAK, HİSSEDİYORUM"

"Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna Yıldız, "Hamilelik güzel gidiyor. 3 aylık oldu. 2 hafta sonra cinsiyeti belli olacak" derken Yenenler ise, "Bence erkek olacak, hissediyorum" şeklinde konuştu.

Çift, "Aşerme oluyor mu?" sorusuna, "Aşerme olmuyor. Öylesine kebap yemeye geldik" yanıtını verdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Yenenler, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Berfu Yıldız'a Finlandiya'da evlenme teklifinde bulunmuştu. 9 Haziran’da Kilyos’ta gerçekleşecek düğün ile dünyaevine girmeye hazırlanan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz ay ise evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.