"KOLTUĞU KIRDIM"

Geçtiğimiz günlerde oturmaya çalışırken koltuğu kırdığını dile getiren Eser Yenenler, şunları söyledi:

Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum. 'Kırıcı' derken gerçek anlamda kırıcı... Oturmaya çalışırken koltuğu kırdım. Eşim bu kez diyette bana çok destek oluyor.

Kuzey ile yürüyüş yapıyoruz. Artık zayıflamamız lazım. Bu kilo meselesiyle en çok eşim uğraşıyor çünkü ben yıllarca 'şişman' linci yemeye alıştım ama benimle birlikte o da linç yiyor.