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Esenyurt'un ilk sosyal tesisi hizmet vermeye başladı

İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, ilk sosyal tesisini hizmete açtı. Âşık Veysel Mahallesi Havana Park'ının içerisindeki tesiste kafe restoranın yanı sıra yürüyüş alanı, çocuk oyun parkı ve evcil hayvan gezdirme alanı da bulunuyor

Giriş: 26.12.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'un ilk sosyal tesisi açıldı
HABERTURK.COM

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye, ilk sosyal tesisini vatandaşların hizmetine sundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un vaatleri arasında yer alan sosyal tesis, Âşık Veysel Mahallesi'ndeki Havana Park'ının içerisinde yer alıyor.

Tesisin yüz kişilik Havana Park Kafe ve Restoran'da kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti veriliyor.

EVCİL HAYVAN GEZDİRME ALANI DA VAR

Kahverengi ve yeşil salon olmak üzere kafe ve restoran bölümünden oluşan sosyal tesiste, ücretsiz otopark da bulunuyor. Bahçesinde yürüyüş alanı bulunan tesiste, çocuk oyun parkı ve evcil hayvan gezdirme alanı da yer alıyor. Sosyal tesis, 08.30-22.00 saatleri arasında açık olacak.

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