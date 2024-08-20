Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı

İKİ GÜN ÖNCE DE GAZİOSMANPAŞA'DA TACİZ OLAYI YAŞANMIŞTI

Gaziosmanpaşa'da da iki gün önce 16 yaşındaki kız çocuğu, yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıkmış, taciz şüphelisi gözaltına alnımıştı.

HABERE GİT