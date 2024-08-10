Esenyurt'ta siteye silahlı saldırı girişimi: Tabanca tutukluk yapınca kaçtılar

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Esenyurt'un Akevler Mahallesi'ndeki bir sitenin önüne kasklı iki kişi yanaştı.

Şüphelilerden biri silahını çıkarıp ateş etti. Ancak silah bir el ateş edildikten sonra tutukluk yaptı.

Bu sırada güvenlik kulübesinde görevli olan kişi, başını camdan çıkararak bağırdı. Güvenlik görevlisinin sesini duyan şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda olay yerinde bir adet boş kovan bulunurken, kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, aynı gece ikinci kez siteye saldırı girişiminde bulundukları öne sürülen saldırganların peşine düştü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.