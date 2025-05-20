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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta sitede yangın paniği: 8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta sitede yangın paniği: 8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı

        İstanbul Esenyurt'ta bir sitedeki 11 katlı binanın 8'nci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dairede yaşayan 37 yaşındaki kadın, aşağı atladı. İtfaiyenin açtığı brandaya düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 04:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 04:52
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        Sitede yangın paniği: 8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı
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        Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde bir sitede bulunan 11 katlı binada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 8'nci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        8'NCİ KATTAN ATLADI

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da bahçeye branda açtı. Bu sırada alevlerin yükseldiği dairede oturan E.D. (37) ise panikle kendini 8'nci kattan aşağı attı.

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        BRANDAYA DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; brandaya düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dairede hasar oluştu.

        Dairden yükselen alevler çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahale ettiği görülüyor.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Esenyurt
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