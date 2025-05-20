Esenyurt'ta sitede yangın paniği: 8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı

Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde bir sitede bulunan 11 katlı binada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 8'nci katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

REKLAM advertisement1

8'NCİ KATTAN ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da bahçeye branda açtı. Bu sırada alevlerin yükseldiği dairede oturan E.D. (37) ise panikle kendini 8'nci kattan aşağı attı.

REKLAM

BRANDAYA DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

DHA'nın haberine göre; brandaya düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dairede hasar oluştu.

Dairden yükselen alevler çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahale ettiği görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.