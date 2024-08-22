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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta kreş açılışı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta Süleyman Bozbuğa Kreşi törenle açıldı

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi tarafından "Çocuklar Kreşe, Anneler İşe" projesi kapsamında Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen Süleyman Bozbuğa Kreşi'nin açılış töreni yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "İki tane kreşin temelini attık. Birini açtık. 12 tane daha yapacağız. 15 kreşi kısa bir süre içinde Esenyurt'un hizmetine sunacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:47
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          İstanbul'un Esenyurt Belediyesi tarafından “Çocuklar Kreşe, Anneler İşe” projesi kapsamında Süleyman Bozbuğa Kreşi’nin açılış töreni düzenlendi.

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          Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen törene Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve vatandaşlar katıldı.

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          Programda konuşan Başkan Özer'e, bağışı ile kreşin yapımına katkıda bulunan Süleyman Bozbuğa ve ailesi tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Ahmet Özer ise Bozbuğa'ya günün anısına plaket verirken kurdele kesimi sonrası açılış gerçekleştirildi.

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          Açılış sonrası kreşi gezen Başkan Özer, bahçe kısmında çocuklar ile buluşarak fotoğraf çektirdi. Açılan kreşin toplam alanının bin 250 metrekare olduğu, içerisinde 6 sınıf, 2 uyku odası, 1 yemekhane, kum havuzu, kamelya, oyun grupları olduğu öğrenildi.

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