Esenyurt'ta kan donduran çatışma!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta iki kuzen evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 18.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:38
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'ta iki kuzen evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı.
Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ