Çocukları tartışan ailelerin silahlı kavgası: 2 yaralı

AA

Esenyurt'ta çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu büyüyen olayda iki kişi silahla yaralandı.

Fotoğraf: İHA ÇOCUK TARTIŞMASI AİLE KAVGASINA DÖNÜŞTÜ Dün akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Aile büyüklerinin de müdahil olmasıyla kavga büyüdü. AA'nın haberine göre; Silahlı bir kişi tarafından açılan ateşte karşı taraftan iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA POLİSTEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de bulunduğu emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.