"Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı" iddiası

''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi. Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi Haberi Görüntüle

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TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tutuklama talep edildi. Özer, terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor.

CHP: RESMİ BİR YAZIŞMA VE BİLGİ YOK

CHP İstanbul İl Başkanı, kayyum atanması ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur." dedi.

İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur. — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) October 30, 2024 NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

REKLAM Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.