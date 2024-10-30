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        Haberler Gündem "Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı" iddiası

        "Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı" iddiası

        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öne sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul'daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur" açıklamasını yaptı. Özer için tutuklama talep edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 20:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:38
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        "Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı" iddiası
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        ''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi. Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edildi.

        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
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        TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

        Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tutuklama talep edildi. Özer, terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor.

        CHP: RESMİ BİR YAZIŞMA VE BİLGİ YOK

        CHP İstanbul İl Başkanı, kayyum atanması ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur." dedi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

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        Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

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