        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 2-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor - Alagöz Holding Iğdır FK: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 18:45 Güncelleme: 27.09.2025 - 18:45
        Gol düellosunda kazanan Iğdır FK
        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.

        Stat: Esenler Erokspor

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Yusuf Susuz, Güner Mumcu Taştan

        Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Kanga (Dk. 81 Catakovic), Berat Luş (Dk. 78 Faye), Kayode

        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Dk. 56 Rotariu), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Ali Kaan Güneren), Ahmet Engin (Dk. 55 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Fofana, Koita (Dk. 72 Mendes)

        Goller: Dk. 7 Ahmet Engin, Dk. 9 Koita, Dk. 56 Fofana (Iğdır FK), Dk. 25 Kayode, Dk. 51 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Recep Niyaz, Dk. 65 Amilton, Dk. 90+2 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 45 Serkan Asan, Dk. 72 Koita, Dk. 90+2 Güray Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

