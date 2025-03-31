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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Junior Fernandes (2) ve Olarenwaju Kayode'nin golleriyle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 44'e yükseltti. Mert Çetin'in 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan MKE Ankaragücü ise haftayı 38 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 18:58 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:28
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        Esenler Erokspor evinde zorlanmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 18 ve 69'da Junior Fernandes, 35. dakikada Olarenwaju Kayode attı. Konuk ekibin tek golünü ise 28. dakikada Anıl Yaşar (kk) kaydetti.

        Başkent ekibinde top koşturan Mert Çetin, 74. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 44'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Çorum FK'ya konuk olacak. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.

        MAÇTA İLGİNÇ ANLAR

        1. Lig'deki Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü maçının 72. dakikasında Esenler Erokspor'dan Kayode, savunmanın kısa kalan pasında araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Hakem Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek golden önce düdük düdük çaldığını işaret etti ve golü iptal etti.

        Ankaragücü'nde Mert Çetin, son adam kuralı nedeniyle kırmızı kart gördü.

        VAR incelemesinin ardından oyun serbest vuruş ile başladı.

        Mücadelenin bu dakikasında Esenler Erokspor'un Ankaragücü karşısında 3-1'lik üstünlüğü bulunuyordu.

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