Esenler'de atış poligonunda yangın

DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde, Yavuz selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ateş poligonu binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, binanın zemin katında bulunan atış poligonun perdeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede binanın tüm katlarını sardı. Poligon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisindeki duman tahliye edildi. Yangın sırasında poligon içerisinde bulunan mühimmat ve silah deposunun zarar görmediği öğrenildi.

Polis ekipleri poligon binasının çevresine şerit çekerek çevrede önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olası bir patlama durumuna karşılık sağlık görevlileri de hazır bekletildi.

'MÜHİMMATIMIZ VE SİLAHLARIMIZ GÜVENLİ BİR YERDE'

İHA'nın haberine göre, yangın hakkında bilgi veren atış poligonunun müdürü Hulusi Güzel, "Yangının neden kaynaklandığını kesin olarak bilmiyoruz. Zemindeki plastikten kaynaklandığını düşünüyorum. Herhangi bir tehlike yok. Ufak çaplı alevden dolayı duman meydana geldi. Onun için arkadaşlar müdahale ediyor. Mühimmatımız ve silahlarımız güvenli bir yerde. Elektrikten ya da başka bir şeyden mi olduğunu arkadaşların hazırlayacağı raporda anlaşılacaktır. Atıştan kaynaklı değil. Atış yaptığımız poligonun arka bölümünde cereyan etti. Duman içeriye de yansıdı. Atış bölümüyle ilgisi yok" dedi.