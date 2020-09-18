Eşe ve 4 çocuğa işkence!

Şanlıurfa'daki Yavuzselim Mahallesi'nde, iddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak (37),10 yıldır evli olduğu 4 çocuğunun annesi Narin Çakmak'a (35) şiddet uyguladı. Narin Çakmak da 5 ay önce eşine boşanma davası açarak ailesinin yanına gitti.
Yaklaşık 1 ay önce Ramazan Çakmak, vakit geçirmek bahanesi ile çocuklarını alıp evine götürdü.
HORTUM, KEMER VE SOPAYLA ŞİDDET
DHA'da yer alan habere göre ancak geri getirmedi. Narin Çakmak, çocuklarını almaya gitti. İddiaya göre Ramazan Çakmak, eşini hortum, kemer ve sopayla dövdü, 2 yaşındaki çocuğunu ise saatlerce havalandırma boşluğuna bıraktı. Narin Çakmak, evden çıkıp, ailesinin yanına geri gitti.
KOMŞULAR FARK ETTİ
Bu olaydan birkaç gün sonra dışarı çıkan çocukların yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Hemen eşinin yaşadığı eve gelen anne, yüzleri ile vücutlarında işkence izleri olan çocuklarını aldı. Ardından da polisi aradı. Polis ekipleri, Ramazan Çakmak'ı gözaltına aldı.
ÇOCUKLAR TRAVMA GEÇİRDİ
Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde şiddet ve işkence izleri tespit edildi. Ramazan Çakmak, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Evlendikten sonra sürekli şiddet gördüğünü, çocukları için yaşadıklarına katlandığını anlatan Narin Çakmak, "On yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısı, evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor.
İşkence gördüğüm için 5 ay önce annemin evine döndüm. 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Adalet yerini bulsun. Bu işkenceyi bize yapan en ağır cezayı alsın. Can güvenliğimiz yok. Ölüm korkusu yaşıyoruz" dedi.
"SOĞUK SU DÖKÜP HORTUMLA DÖVÜYORDU"
Narin Çakmak sözlerine şöyle devam etti: "Üzerime soğuk su döküp, hortumla dövüyordu. Dört çocuğum için katlanıyordum. Hep geçer dedim ama bir türlü işkence bitmedi. En son gözümü patlattı. Doktora gittim ama doktorlara yalan söyledim, yuvamız dağılmasın diye.
Ailem dağılmasın diye çok çabaladım. 10 yıldır şiddet, küfür, hakaret bitmedi. Olaydan önce evimizin önüne gelip, hepimizi ölümle tehdit etti. Kendi evine dönünce çocuklarıma işkence yapmış. Bu vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Bir baba çocuklarına bunu yapar mı?"
"BABAM BİZİ HEP DÖVÜYOR"
Babasın işkencesine maruz kalan 9 yaşındaki kız çocuğu ise, "Babam beni ve kardeşimi kemer ve sopayla dövdü. Babam sürekli bana ve anneme işkence yapıyordu. Bir defasında evi ateşe verecekti" dedi. Anne Narin Çakmak, çocuklarıyla birlikte gidecek yeri olmadığını söyleyerek, kendilerine yardım edilmesini istedi.
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