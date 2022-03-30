Eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana, Pablo Escobar tarafından kafasına silah dayanarak kaçırılması ile ilgili çok çarpıcı anekdotlar anlattı. Turktime’ı ziyaret eden Pastrana, Talat Atilla’nın sorularına yanıt verdi.
Uyuşturucu ile mücadelesini anlatan eski Devlet Başkanı kaçırıldığı günü şöyle anlattı: “Bir gün ofisimde oturuyorum iki kişi geldiler tabiki beni gerilla grubu adına kaçırdığını söyledi ve kafama silah dayadı en ilginç nokta kafama silah dayadıktan sonra kendi kafasını benim kafamın yanına koyup "seni öldürdüğüm zaman seni öldüren mermi beni de öldürecek" demesiydi ve bunu aslında yapan daha sonraları aslında sizinde tanıyacağınız Escobar'ın tetikçisi Popeye'di.”
Pastrana, Pablo Escobar’la göz göze geldiği an için de “İyi geceler Andres dedi bana. Ben de tabi ona ne kadar iyi bir gece olur ki beni kaçırdınız dedim” ifadelerini kullandı.
"ATATÜRK MODERN TÜRKİYE'NİN MİMARI"
Pastrana Atatürk ve Türkiye olarak da şunları söyledi: “Atatürk denince aklıma gelen, bir bu güzel ülkenin kurucusu ve modern Türkiye'nin aslında mimarı. Dolayısıyla Kolombiya'da Atatürk ismini hepimiz biliyoruz. Türkiye'yle Kolombiya arasında aslında ilişkilerin bu kadar sıcak olması, Türkiye'nin bu kadar sevilmesinin bir nedeni de, Kolombiya ülke olarak Suriye'den ve Lübnan'dan göç almış bir ülke. Genellikle de ülkenin kuzeyine yerleşik bir popülasyon var. Biz tabi onları da bu coğrafya ve kültürün insanı olarak görüyoruz. Bu noktada onları da hem kültür olarak sıcak kanlı insanlar olmaları hem gerçekten bir entegrasyon geçirmiş olmaları nedeniyle iyi ilişkilerimiz var. Üstelik bu azımsanacak bir popülasyon da değil. Kendi özel kulüpleri, kendi yaşam alanlarını oluşturacak kadar Kolombiya'yla iç içe bir kültür, onun için Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyoruz.
Bir önceki dalga, modern Türkiye kurulmadan önceki göç dalgası Lübnan ve Suriye tarafındandı. Dolayısıyla o dönem Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti vardı. Biz aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni de imparatorluğun devamı olarak görüyoruz.”
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