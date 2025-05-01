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        Haberler Dünya BM, Esad rejiminin devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evine döndüğünü açıkladı | Dış Haberler

        BM, Esad rejiminin devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evine döndüğünü açıkladı

        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından 1,4 milyonda fazla Suriyelinin evine döndüğü açıklandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:29
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        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
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        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü bildirdi.

        BMMYK'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından, Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

        "1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana yıllarca süren yerinden edilmenin ardından evlerine geri dönüyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Suriyeliler için umut olduğu ancak hayatlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmadığı vurgulandı.

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        Paylaşımda, ailelerin hayata yeniden başlamasına yardımcı olma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunulurken, Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

        ESAD'IN MOSKOVA'YA KAÇIŞI

        8 Aralık 2024 günü, muhalif güçlerin 12 günlük ilerleyişleri sonucu Şam'ı ele geçirmesinden saatler önce Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığı öğrenilmişti.

        Kremlin, Esad'a Rusya'nın sığınma hakkı tanımasının Rus lider Vladimir Putin'in kararı olduğunu açıklamıştı. Putin'in Esad ile yakın bir zamanda görüşme planının ise olmadığı belirtilmişti.

        61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

        Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

        Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

        Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, 8 Aralık günü başkentten kaçmıştı.

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