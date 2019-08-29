Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, konuyla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Eşi canavarca hisle kasten öldürmekten" iddianamenin hazırlandığı ifade edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığ'ından yapılan yazılı açıklamada '22/08/2019 tarihinde, şüpheli B.E.’nin 16 yıllık resmi nikahlı eşi olan T.E. ile aralarında çıkan tartışma sonucu, şüpheli B.E.’nin T.E.’yi 14’ü öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 46 bıçak darbesi ile yaraladığı, T.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, olayın faili olan şüpheli B.E.’nin olaydan kısa bir süre sonra yakalandığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 23/08/2019 tarihinde tutuklama talebi ile Konya 2.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Konya 2.Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/568 sayılı kararı ile hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli B.E.’nin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, olayla ilgili, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp, 29/08/2019 tarih 2019/44447 sayılı soruşturma dosyasından şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu 82/1.b.1-d.3, 53, 63. 54 maddeleri kapsamında “Canavarca hisle eşi kasten öldürmek” suçundan Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir. Dosya Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasındadır" cümlelerine yer verildi.