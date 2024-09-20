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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:02 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:02
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        Erzurum evinde zorlanmadı
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        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, maç öncesinde 38 golle bordo-mavili kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Eren Tozlu'ya plaket verdi.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Emre Doğu

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Teklic (Dk. 88 Salih Sarıkaya), Crociata, Azubuike (Dk. 63 Sefa Akgün), Celal Hanalp (Dk. 76 Giorbelidze), Roshi (Dk. 88 Gökhan Akkan), Tasev, (Dk. 46 Furkan Özhan), Eren Tozlu

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Dk. 74 Catakovic), Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Laine (Dk. 74 Jack), Tugay Kacar (Dk. 87 Alper Karaman), Pinchi (Dk. 81 Silva), Faye, Fernandes, (Dk. 87 Ertuğrul İdris Furat)

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        Goller: Dk. 67 Roshi, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Crociata, Dk. 65 Orhan Ovacıklı, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+3 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 66 Oğuz Ceylan, Dk. 77 Sakıp Aytaç, Dk. 79 Tugay Kacar, Dk. 90+1 Metehan Mert, Dk. 90+3 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)

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