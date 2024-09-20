Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, maç öncesinde 38 golle bordo-mavili kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Eren Tozlu'ya plaket verdi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Emre Doğu
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Teklic (Dk. 88 Salih Sarıkaya), Crociata, Azubuike (Dk. 63 Sefa Akgün), Celal Hanalp (Dk. 76 Giorbelidze), Roshi (Dk. 88 Gökhan Akkan), Tasev, (Dk. 46 Furkan Özhan), Eren Tozlu
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Dk. 74 Catakovic), Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Laine (Dk. 74 Jack), Tugay Kacar (Dk. 87 Alper Karaman), Pinchi (Dk. 81 Silva), Faye, Fernandes, (Dk. 87 Ertuğrul İdris Furat)
Goller: Dk. 67 Roshi, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Crociata, Dk. 65 Orhan Ovacıklı, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+3 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 66 Oğuz Ceylan, Dk. 77 Sakıp Aytaç, Dk. 79 Tugay Kacar, Dk. 90+1 Metehan Mert, Dk. 90+3 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)