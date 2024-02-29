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        Haberler Yaşam Erzurum'da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu gülümsetiyor

        Erzurum'da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu gülümsetiyor

        Erzurum'da Özünal ailesinin muhabbet kuşu ile yavru kedileri arasındaki dostluk görenleri gülümsetiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:55
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        Kedi ile muhabbet kuşunun gülümseten dostluğu
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        Kediler ile kuşların bir arada yaşamasının zor olduğu biliniyor. Bu durumun altında yatan sebeplerin en önemlisi ise kedilerin doğal avcılar olması olarak ifade ediliyor.

        İLK ÖNCE AYRI TUTTULAR

        Erzurum’daki Özünal ailesi 4 aylıkken sahiplendikleri ve adını Şeker koydukları minik kediyi çok sevdi. Ancak evlerinde yıllardır Maviş isimli bir muhabbet kuşu vardı. Aile ilk önceleri kedi ve kuşu ayrı odalarda tuttu.

        OYUNLAR OYNADIĞINI GÖRDÜLER

        Özünal ailesinin küçük oğlu Mehmet Akif bu durum karşısında uzun bir süre Şeker ile Maviş yan yana getirmedikleri ifade ederken, "İkisini de çok seviyorduk. Ama yan yana gelmemeleri için çok uğraştık" dedi. Ancak daha sonra iki hayvanın birbirine zarar vermediğini, oyunlar oynadığını gördüler.

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        Sonrasında ikisi de evde gönüllerince ve serbest bir şekilde gezmeye başladı.

        Zaman zaman minik kuş Maviş’in ısrarlı oynama isteği minik kedi Şeker tarafından patilerle geri çevrilse de iki hayvanın görüntüleri bilinen kedi-kuş zıtlığına ya da düşmanlığına adeta meydan okuyor.

        Aile ise bu durumdan son derece mutlu olduklarını ve keyiflerinin yerinde olduğunu belirtiyor.

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        #Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
        #Erzurum
        #haberler
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