AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemah ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kemah doğal kaynak tuzuna coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) başvuru yaptı.

Doğal yöntemlerle çıkarılan ve kendine özgü tadı, berrak rengi ve sertliğiyle tercih edilen Kemah tuzu, TÜRKPATENT kurumunca onaylanarak tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Makas, Kemah tuzunun tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Erzincan tulum peyniri, Erzincan bakır, imalat ve el işlemeciliği sanatı, Refahiye balı, Cimin üzümü, Erzincan kesme kadayıfı ve Kemaliye dutundan sonra Kemah doğal kaynak tuzu ile Erzincan'da coğrafi işaret alan ürün sayısı 7'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.