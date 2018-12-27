Erzincan'ın İliç ilçesinde, 79 yıl önce gerçekleşen ve 33 bin kişinin öldüğü 7,9 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 12,64 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, depremin ardından hemen çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

Deprem yüzünden bir olumsuzluk olup olmadığına ilişkin araştırmalarının devam ettiğini aktaran Arslantaş, "Olumsuz bir durum yok ancak AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEPREMİN YIL DÖNÜMÜ



Erzincan'da, 27 Aralık 1939 yılında Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 32 bin 969 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 79'uncu yıl dönümü nedeniyle bugün 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşların bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar canlandırıldı.