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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da 4 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu | Son dakika haberleri

        Erzincan'da 4 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu

        Erzincan'da önceki gün, 4 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin de yaralandığı TIR ile otomobilin çarpıştığı kazanın nedeni belli oldu. Cumhuriyet savcılığının yaptığı incelemede TIR'ın patlayan lastiğinin kazaya neden olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:56
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          Erzincan'da 4 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu. Kaza, önceki gün Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde meydana geldi.

        • 2

          Ağrı'dan Kırşehir'e giden otomobil ile yoldan çıkarak karşı şeride geçen eşya yüklü TIR çarpıştı.

        • 3

          Kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Eren Kılıç, polis memuru Ömer Cihan, oğlu Batu Cihan (3) ve Ağrı Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenilen polis memurunun eşi Aysun Fatma Cihan hayatını kaybetti, TIR sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ise ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        • 4

          Polis memuru Ömer Cihan ve ailesi dün Kırşehir'de Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        • 5

          Kazanın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemede TIR'ın patlayan lastiğinin kazaya neden olduğu ortaya çıktı.

        • 6

          Sivas'tan Erzincan istikametine Sakaltutan Geçidi'nden rampa aşağı inen TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine karşı şeride geçtiği ve önce başka bir TIR'ın dorse kısmına ardından da otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki şarampole devrildiği belirlendi.

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