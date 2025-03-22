İlklerin yaşandığı şehirden yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade eden Aygöl, şöyle konuştu: "Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, bu toprakların ebediyete kadar Türk toprağı kalacağını bizlere kanlarıyla ispatlamış kahramanların yattığı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Onun için manevi ve milli bir sürüş yapacağız. Biz manevi ve milli duygularımıza, şehirlerimizin fedakarlıklarına dikkati çekmeye çalışıyoruz. Sürüşü kurallara uygun ve kazasız bir şekilde tamamlamanızı arzu ediyoruz."