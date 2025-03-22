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        Haberler Gündem Güncel Ertuğrul Gazi Türbesi'nden Çanakkale'ye | Son dakika haberleri

        Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi

        Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" projesi kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:46
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          Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği, Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği ve Maksar Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş" projesi kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale'ye gönderildi.

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          Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde düzenlenen programda, kıymetli topraklarda bulunduklarını belirterek, Söğüt'ün başlangıçların ilçesi olduğunu vurguladı.

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          İlklerin yaşandığı şehirden yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade eden Aygöl, şöyle konuştu: "Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, bu toprakların ebediyete kadar Türk toprağı kalacağını bizlere kanlarıyla ispatlamış kahramanların yattığı Çanakkale'ye gönderiyoruz. Onun için manevi ve milli bir sürüş yapacağız. Biz manevi ve milli duygularımıza, şehirlerimizin fedakarlıklarına dikkati çekmeye çalışıyoruz. Sürüşü kurallara uygun ve kazasız bir şekilde tamamlamanızı arzu ediyoruz."

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          Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da bu etkinliğin sadece bir motosiklet sürüşü olmadığına değinerek, ecdadın tohumlarının atıldığı Söğüt'ten kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye uzanan bir sürüş olacağını söyledi.

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          Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez de Söğüt'ün Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı, Çanakkale'nin de bağımsızlık mücadelesinin destanlaştığı topraklar olduğunu dile getirdi.

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          Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Vali Aygöl, yapılan duanın ardından türbeden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'a teslim edilmek üzere Yörümez'e verdi.

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          Törene, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş ile vatandaşlar katıldı.

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