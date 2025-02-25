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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan Yabancı hakemle ilgili konuşurken, "Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var lig başından bu yana, 15-20 puanımız planlı olarak çalınmıştır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:26
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        "Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var"
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

        "TRABZONSPOR'UN GASP EDİLEN 15-20 PUANI VAR"

        Trabzonspor, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slovko Vincic'in yönetmesinin ardından, Sloven hakemi Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına istemişti. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Doğan, "Trabzonspor olarak derbiyle bir işimiz yok. İki takımın da durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi çıkarları için yaptıkları yorumlar. Lig, iki takım üzerine kurgulanmış şekilde devam ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Kendi aralarındaki bir çıkar kavgasını ülke gündemine sokuyorlar ve buradan yürüyorlar. Bu ligde en fazla Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Biz gerçekten Türk futbolunda adalet arayışındayız. Ligin başından bu yana açıklama yapıyoruz. Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var lig başından bu yana, 15-20 puanımız planlı olarak çalınmıştır. Biz bunun bir noktadan sonra değişmesini istiyoruz. Artık komedi diyorum. Trabzonspor'a yapılan hakem hataları devam ediyor. Geçen haftaki maçta verilen penaltı var, kamera şakası gibi! Akıllara ziyan! Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme şansı sıfır. Bu sistemin değişmesi lazım. Gerekli adımların federasyon tarafından atılmasını bekliyoruz. Biz bunu lig başında konuşmaya başlamıştık. Artık hata demiyorum, kasıtlı olarak yapılmış Trabzonspor'a! Biz bu iki takım arasında yaşananların bir tarafı değiliz, içinde değiliz. Biz bu hakemlerle, MHK ile olmayacağını lig başından bu yana söylüyoruz. Dünkü açıklama ile ilgili soru gelmişti. Onu biraz detaylandırdım." dedi.

        YABANCI HAKEM

        Ertuğrul Doğan, ayrıca, "Eklemek istediğim şu, yabancı hakemin kim olduğu önemli değil. Gerçekten kalifiye olan, liglerinde ve Avrupa'da üst düzey maç yöneten hakemlerin, ligimizdeki hakemlik müessesesindeki kaos giderilinceye kadar maç yönetmelerinin iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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