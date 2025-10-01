Habertürk
        Ertuğrul Doğan: Bizim için her sponsorluk, sadece bir destek değil - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Bizim için her sponsorluk, sadece bir destek değil

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik'le imzaladıkları anlaşmada, "Bizim için her sponsorluk, sadece bir destek değil" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:55
        "Bizim için her sponsorluk, sadece destek değil"
        Trabzonspor Kulübü, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı.

        İstanbul'daki bir otelde düzenlenen sözleşme imza törenine bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.

        "BİZİM İÇİN HER SPONSORLUK, SADECE BİR DESTEK DEĞİL"

        Törende konuşan Ertuğrul Doğan, önemli bir iş birliğine imza attıklarına değinerek, "Trabzonspor olarak sadece sportif alanda değil güçlü kurumsal yapımız ve değerlerimize yakışan ortaklıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Reges Elektrik ile forma kol altı sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bizim için her sponsorluk sadece bir destek değil, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesidir. Reges Elektrik'in vizyonunun kulübümüz hedefleriyle örtüştüğüne inanıyor, bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu aktaran Doğan, "Trabzonlu iş insanlarının bu işe verdiği önem çok değerli. İş insanlarımızın devreye girmesi lazım. Onlar bu işin içinde ne kadar olursa kulübümüzü o kadar büyütürüz. Trabzonspor, tüm Trabzonluların en önemli değeri. Herkesin bir araya gelmesiyle ancak zirvede olabiliriz." açıklamasını yaptı.

        ALTUNCU: "BU İŞ BİRLİĞİ ŞAHSIM ADINA SADECE BİR SPONSORLUK ANLAMINA GELMİYOR"

        Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu, taraftar olarak gönül verdiği Trabzonspor'a sponsor olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

        Karadeniz temsilcisiyle yaptıkları iş birliğini sadece bir sponsorluk olarak görmediğini aktaran Altuncu, "Türk futbolunun köklü ve efsane kulüplerinden Trabzonspor ile sponsorluk anlaşması imzaladığımız için mutluyuz. Türk futbolunun gelişimini desteklemeyi ve kulüplerimizin uluslararası arenada hak ettiği başarılara katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu vizyonla Trabzonspor ile bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün duyurduğumuz iş birliği şahsım adına sadece bir sponsorluk anlamına gelmiyor. Futbolu çocukluğu döneminde Trabzon'un dar ve yokuşlu sokaklarında öğrenmiş, Trabzonspor sevgisini yüreğinde taşımış bir iş insanı olarak Trabzonspor'un şanlı formasında Reges Elektrik logomuzun yer alması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır." diye konuştu.

        Altuncu, bordo-mavili kulübün Türk futbolu için önemine değinerek, "58 yıllık tarihi boyunca Türk futbolunun en önemli başarılarına imza atan, sayısız efsane ismi bünyesinde yetiştiren Trabzonspor'un yeni hedeflerine ulaşması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İş birliğimizin kulübümüze, taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Enver Altuncu, talep gelmesi durumunda Trabzonspor'a farklı alanlarda da destek verebileceklerini sözlerine ekledi.

