Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Sarı-Lacivertliler bu maça neredeyse tamamen as kadroyla çıkacak. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu sezon ligde küme düşme hattında yer alan Sarı-Lacivertliler kupayı mutlak kazanmak isterken, bu yüzden hiçbir türlü risk alınmadan bu kulvarda mücadele edecek.

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