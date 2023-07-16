Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı

        Milli sporcu Ersu Şaşma, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ersu Şaşma, 2024 Paris'e kota aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersu Şaşma, Rottach-Egern kasabasında yapılan organizasyonda mücadele etti.

        Ersu Şaşma, yarışmadaki 5.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.

        Bakan Bak'tan tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atlet Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

        Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90 derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atletimiz Ersu Şaşma'yı yürekten kutluyorum. Ersu Şaşma'nın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Hatay’da orman yangını!
        Hatay’da orman yangını!
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma