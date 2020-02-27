Ersin Korkut kimdir?

27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2020 yılı yarışmacıları arasında yer alan Ersin Korkut, yılın en çok ilgi çeken yarışmacılarından bir tanesi olacağa benziyor. Çok güzel hareketler bunlar ile muhteşem bir çıkış yakalayan Korkut, şimdi de Survivor yarışmasında birinciliğe oynuyor. Yarışmanın ilk bölümü itibariyle araştırılmaya başlayan Ersin Korkut, gerek rol aldığı reklamdaki “doktor bu ne” repliği ile gerekse ilginç şivesi ile insanların kalbini fethetmeyi başardı. Survivor Ersin Korkut kim? Kaç yaşında? Nereli? Ersin Korkut hakkında merak edilen her şeyi yazımızda sizler için bir araya topladık.
ERSİN KORKUT HAYATI
Dizi, sinema ve reklam projeleri ile tanınan Korkut, Survivor 2020’de ünlüler kadrosunda yer alıyor. Çok güzel hareketler bunlar programı sayesinde geniş bir kitleye sahip olan Korkut’un ıssız performansından daha çok hayatıyla ilgili bilgiler araştırılıyor. BKM Mutfak ekibiyle tanınan Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de dünyaya gözlerini açtı. Akrep erkeği olan Korkut, 43 yaşındadır. Teyze oğlu Yılmaz Erdoğan’ın desteği üzerine oyunculuğa ilk adımı atan Korkut, sinema dalında başarılı oldu. İstanbul’a gelmeden Hakkâri’de şoförlük yapan Korkut, İstanbul’da ise bir pizzacıda bulaşıkçılık yaptı. Kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen Korkut hiçbir yakınından yardım almamış;
Bir gün Yılmaz Erdoğan’ın kuzeninin pizzacıda çalıştığını öğrenmesiyle işler değişmiş ve Erdoğan, Ersin Korkut’u yanında çalışması için Beşiktaş Kültür Merkezi'ne almıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başlayan Korkut “bana bir şeyler oluyor” isimli tiyatronun arka kadrosunda yer aldı. Kadroda çalışırken oyunda tam da kendisi için yazılmış bir rol olduğunu fark eden Korkut, oyunda oynamak istedi. Yılmaz Erdoğan her ne kadar bu işler o kadar kolay değil dese de, kendine güvenen Korkut rolü aldı. Cem Yılmaz ile bir reklamda birlikte oynayan Korkut, reklamdaki “doktor bu ne” repliği ve ilgi çekici şivesiyle tanındı.
Ersin Korkut projeleri
2020-Feride
2019-Organize işler 2
2017-Kolonya Cumhuriyeti
2016-Ekşi elmalar
2015-İçimdeki ses
2014-patron mutlu son istiyor
2011-Kutsal Damacana: Dracoola
2008-Çok Güzel Hareketler Bunlar
2009-çok film hareketler bunlar
2009-neşeli hayat
2007-kutsal damacana
2005-organize işler
2005-bir demet tiyatro
2003-bana bir şeyler oluyor
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